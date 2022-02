Venuti: «0-3 brutto ma c’è tanto di buono in questa Fiorentina»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lorenzo Venuti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio.

«La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto come successo altre volte. La cosa che conforta è che dopo ogni sconfitta ci siamo sempre rialzati, lavorando come sempre lo faremo anche dopo questa. Leggere 3-0 è brutto e si può migliorare sotto questo punto di vista, impararare anche a perdere: restare in partita fino alla fine senza “sbragare” in questo modo e perdere in maniera brutta. Anche perché il nostro campionato è incredibile dopo le annate brutte che abbiamo passato. Dobbiamo guardare il lato positivo, c’è tanto di buono in questa Fiorentina».