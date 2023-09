Ventola: «Non mi sono piaciute le parole di Garcia dopo il match con la Lazio»

Ventola, l’ex attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando Napoli-Lazio e soffermandosi sulle parole post gara di Garcia

Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv ha parlato Nicola Ventola, il quale analizza Napoli-Lazio soffermandosi sulle parole post gara di Rudi Garcia

PAROLE – Sabato nei primi venti minuti Kvara dribblava, tutti andavano, bene Zielinski, la Lazio non riusciva a fare un passaggio. Lo spirito c’era. Li aveva devastati. La Lazio ha preso coraggio solo dopo il gol. Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Garcia, non puoi dire che a volte ti puoi accontentare, non è una dichiarazione da Napoli, da squadra che abbiamo ammirato fino a poco fa. In generale non la vedo così critica