Ventola: «La Lazio ha meritato gli ottavi, non me lo aspettavo»

La Lazio si è qualificata agli ottavi di Champions League, stupendo Nicola Ventola: le parole dell’ex giocatore

La Lazio sorprende Nicola Ventola. L’ex giocatore di Atalanta ed Inter si è detto stupito dal percorso europeo della squadra di Inzaghi, ecco la sua analisi durante la Bobo Tv, su Twitch:

«Uscire contro il Bruges sarebbe stata un’ingiustizia. Nelle sei partite, la Lazio ha meritato di andare avanti in Champions. Sinceramente, non me lo aspettavo. Inzaghi ha sempre fatto bene ma la Champions non la giocava da 20 anni. Invece, la sua squadra non è mai andata in difficoltà, neanche con il Dortmund. È stata compatta e ha attaccato sempre con tanti uomini. Di tutte le italiane pensavo fosse quella destinata a non superare il girone».