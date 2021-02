Ventola: «La Lazio ha il centrocampo migliore. Per l’Inter sarà difficile»

Nicola Ventola, ex giocatore nerazzurro, ha detto la sua su Inter Lazio e sulla squadra di Inzaghi: le sue parole

A Radio Nerazzurra ha parlato Nicola Ventola, ex giocatore dell’Inter. Le sue parole sul match con la Lazio.

«La Lazio, innanzitutto, quando non ha fatto risultati è stato perché aveva gli impegni di Champions League, dove comunque ha fatto benissimo. Ma non ha una panchina lunghissima. Quindi, quando ha tempo di preparare la partita e ci sono tutti i titolari a disposizione, è una squadra che, secondo me, nel campionato italiano ha il miglior centrocampo che possa esserci. Ha qualità, ha un allenatore che si basa su un modulo preciso e lo sa far fare bene. Con il 3-5-2 sarà una partita a specchio, tra due squadre che giocano con lo stesso modulo, e la Lazio è compatta. È una squadra che adesso sta bene, difende bene, attacca con tutti gli uomini e, quando sale, lo fa con tanti giocatori. Sarà una partita difficile per l’Inter».