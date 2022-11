Ventola duro: «Vedere giocare la Roma mi ha innervosito»

Durante la Bobo Tv Nicola Ventola ha parlato del derby vinto dalla Lazio contro la Roma. Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Nicola Ventola durante l’ultima puntata della Bobo Tv ha parlato del derby vinto dalla Lazio contro la Roma.

PAROLE -«Poca roba questo derby. Brutto da vedere il giro palla lento e inutile della Roma. Non ho mai capito che movimento facevano le punte. Non andavano mai in verticale. La Lazio è stata più bassa del solito. Cercava di ripartire con qualità in blocco però anche lei un po’ mi ha deluso. Il derby di Roma è una partita strana e i biancocelesti hanno portato a casa tre punti con il minimo sforzo. Vedere giocare la Roma mi ha innervosito. Abraham lo adoro come giocatore ma sta in difficoltà clamorosa».