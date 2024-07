Ventennale presidenza Lotito, Paglia: «Sono stati anni difficili ma io di lui NON MI FIDO più»

Ventennale presidenza Lotito, il giornalista esprime il suo parere riguardo la presidenza di Lotito in occasione dei venti anni

In occasione del ventennale della presidenza di Lotito alla Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei il giornalista Guido Paglia che esprime parole dure nei confronti del patron dei biancocelesti

PAROLE – I venti anni di Lotito sono stati tormentati, a livello gestionale la carenza più importante è stata quella di non avere un uomo che sapesse manovrare il mercato, scoprire i talenti, costruire. Il Sartori dell’Atalanta per essere concreti. Venti anni è un periodo terrificante, lungo una quaresima. Quando lo sento dire che non cederà mai la Lazio, che la lascerà al figlio rifletto. Questa gestione famigliare non credo che faccia il bene della Lazio, io purtroppo non ho più fiducia in Lotito da diversi anni. Non mi fa stare tranquillo leggendo ciò che dice, il fatto che lui stia dedicando sempre meno tempo alla Lazio non mi fa stare tranquillo. Sono sfiduciato, la mia sensazione è che peggiori

Chiunque venga scelto a livello comunicativo sarà sempre plafonato da lui. Lui pretende di dover gestire la comunicazione con i suoi personali criteri. Non ci sarà mai una gestione professionale, non è assolutamente gestibile un personaggio come lui. Se dovessi dare un voto a questi venti anni di gestione Lotito direi che siamo sul cinque in pagella. Una media ponderata di successi, atteggiamenti, disastri ed acquisti sbagliati. Un questo momento, rispetto all’attuale mercato, mi fermo ad una sofferta sufficienza