Venezia Roma, decide Dybala dal dischetto, ma manca un rigore al Venezia: Mancini con il braccio, ma l'arbitro... - VIDEO

Venezia Roma, vincono i giallorossi con un rigore di Dybala, ma i padroni di casa non ci stanno: tocco di braccio di Mancini, ma… – VIDEO

La Roma vince a Venezia in una sfida in cui, nonostante le molte occasioni, i giallorossi sono passati con un rigore, molto dubbio, concesso per un contatto su Angelino e realizzato da Dybala.

Che vergogna pic.twitter.com/qcZ6rjD2mz — Solo la Lazio (@SololaLazio777) February 9, 2025

Polemiche non solo sul penalty concesso da Zufferli per i giallorossi, ma anche per quello non dato ai lagunari per il tocco di mano di Mancini in area che mura la conclusione di Yeboah: una partita destinata a far discutere per l’arbitraggio del direttore di gara friulano.