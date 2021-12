Venezia Lazio, Zanetti annucia: «Potrebbe recuperare»

Paolo Zanetti nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria ha annunciato un ritorno in vista del match contro la Lazio

«Voglio gente fresca per questa gara, le scelte saranno fatte anche in quest’ottica. Modolo ha una contrattura importante e Haps ha un problemino muscolare, possono recuperare in poco, ma domani non ci saranno, così come Okereke, che però è in via di recupero eccezionale, è possibile che per la Lazio ci sia. Gli altri recuperano tutti»