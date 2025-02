Venezia Lazio, dove vedere la sfida del Penzo in tv e streaming

Condividi via email

Venezia Lazio, a pochi giorni dalla sfida del Penzo ecco dove poter seguire il match in tv e streaming di sabato pomeriggio

Archiviato il pari interno della Lazio contro il Napoli, i biancocelesti ripartono per una nuova sfida insidiosa questa volta contro il Venezia voglioso di punti pesanti in ottica salvezza. Il match avverrà sabato pomeriggio alle ore 15 e sarà trasmesso su Dazn, ma non perdete il consueto live testuale su Lazionews24