Venezia Lazio: ecco come è finita l’ultima volta

L’ultimo precedente in casa del Venezia tra le due squadre risale al 21 ottobre 2001, ecco come andò a finire

L’ultimo precedente in casa del Venezia tra le due squadre risale al 21 ottobre 2001, sulla panchina biancoceleste c’era Zaccheroni.

I biancocelesti non risicarono a segnare neanche una rete così come i rivali e la gara finì in parità 0-0. Un’usanza tipica nei match casalinghi a Venezia con la Lazio che ha sempre fatto fatica a vincere, anche nell’anno dello scudetto nella semifinale della Coppa Italia. Gara che finì 2-2 con la doppietta di Inzaghi e i gol di Valtolina e Berg.