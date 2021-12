Venezia Lazio: le soluzioni in caso di forfait di Immobile

La presenza di Immobile a Venezia resta in dubbio. In caso di forfait, Sarri è pronto a riproporre Felipe Anderson falso 9

Falso 9 riproposto? Ai tempi di Napoli il falso 9 con Sarri che inventò Mertens nel ruolo di prima punta per sostituire l’infortunato Milik, fele la fortuna di squadra e allenatore. Ora, le condizioni non sono le stesse: il polacco restò fuori a lungo per un grave infortunio, Immobile invece è fuori per sintomi ben più lievi, ma a Venezia l’attuale allenatore biancoceleste potrebbe esser costretto a reinvertarsi nuovamente l’attacco.

Come riporta il Corriere dello Sport in caso di forfait del capitano, il Comnadante potrebbe riproporre così come accaduto contro il Genoa Felipe Anderson dal 1′ come prima punta con Zaccagni e Pedro ai suoi lati. Difficile pensare ad un impiego di Muriqi dall’inizio.