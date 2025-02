Venezia, le ultime in vista della sfida di sabato contro la Lazio: Di Francesco può contare su un rientro nel gruppo

Venezia, a pochissimi giorni dalla gara interna contro i biancocelesti ecco le ultime novità dal centro sportivo della formazione lagunare

Smaltire rapidamente e ripartire, questo è l’obiettivo del Venezia di Di Francesco, il quale però si troverà di fronte la Lazio lanciatissima di Baroni che ha come obiettivo i punti Champions, e peggiorare ulteriormente la situazione dei lagunari. A pochi giorni dalla partita, la squadra veneta prosegue la sua preparazione agli ordini del tecnico abruzzese, iniziando con una ’attivazione tecnica, seguita da una partita a tema. Prima di rientrare negli spogliatoi, squadra ha svolto delle esercitazioni mirate alle soluzioni per le conclusioni in porta. Per quanto riguarda l’infermeria. Per quanto riguarda la situazione infortuni, il tecnico può rientrare sul ritorno in gruppo di Duncan, mentre per quanto riguarda Sagrado il calciatore prosegue il lavoro individuale