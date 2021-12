Sarri punta su Felipe Anderson: col Venezia ancora da falso nove

Felipe Anderson, dopo la buona prova contro il Genoa di venerdì scorso, verrà riproposto da Sarri come falso nove anche contro il Venezia

Felipe Anderson di nuovo al centro del tridente, ancora da falso nove. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, le prove tattiche di Formello, che dovranno essere confermate oggi, hanno mostrato chiaramente come l’orientamento di Maurizio Sarri sia quello di confermare, in assenza di Immobile appiedato dal Covid, il tridente leggero visto venerdì contro il Genoa, con Pedro e Zaccagni ai lati del brasiliano.

Per il resto, sono pochi i dubbi di formazione. Gli unici due ballottaggi aperti sono quelli tra Basic e Luis Alberto a centrocampo, con lo spagnolo voglioso di riprendersi la titolarità dopo quattro partite, e quello tra Hysaj e Lazzari (o Radu) in difesa. Dubbi che verranno sciolti domani con Sarri che comunque riparte da un’unica certezza: Felipe falso nove.