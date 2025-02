Venezia Lazio, chance per Ben Yedder contro i biancocelesti? Di Francesco fa il punto sull’ex Monaco

Venezia Lazio, a pochi giorni dalla sfida interna del Penzo contro i biancocelesti Di Francesco fa il punto sul giocatore ex Siviglia e Monaco

Alla vigilia della partita del suo Venezia contro il Genoa, Di Francesco ha parlato in conferenza stampa di diverse tematiche tra cui le condizioni di Ben Yedder, anche in vista della gara interna di sabato pomeriggio con la Lazio. Ecco cos ha detto

PAROLE – E’ difficile valutare un giocatore fermo da 7 mesi e che ha fatto 2 allenamenti con me. Non era fisicamente al top, ma questo è normale, tecnicamente penso non si discuta, ma la società ha deciso così. I giocatori che ho hanno mostrato grande disponibilità e voglia di crederci e questa è la cosa più importante per me