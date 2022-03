Venezia, il presidente Niederauer: «Possiamo ancora salvarci, abbiamo altre undici partite»

Il presidente del Venezia Niederauer ha parlato dell’obiettivo salvezza. Prossimo step contro la Lazio

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, in una intervista ai canali ufficiali del club ha parlato dell’obiettivo salvezza. Il prossimo step, la partita contro la Lazio.

LE PAROLE – «Sapevamo che la prima stagione in Serie A sarebbe stata molto impegnativa, e così è stato fino ad ora. La nostra squadra ha le capacità per salvarsi, e abbiamo appena parlato insieme di ciò che sarà necessario per raggiungere il nostro obiettivo. La stagione non è finita: abbiamo altre undici partite per dimostrare di meritare il nostro posto in Serie A, molte di queste contro avversari diretti, che dovremo battere per sopravvivere».