Venezia, Di Francesco CARICA la squadra: «Adesso iniziano le partite...»

Venezia, il tecnico dei lagunari avversari della Lazio si proietta verso la settimana che porterà la squadra alla gara contro le aquile

Al termine della gara amichevole contro lo Zwolle che chiude la pre season del Venezia, in conferenza stampa Di Francesco carica la sua squadra in vista della settimana che porterà alla gara con la Lazio

PAROLE – Sono contento per la crescita del gruppo, per la mentalità. Brescia in Coppa Italia? Ci prepariamo alla settimana tipo, abbiamo ora lavorato in una certa direzione non avendo tantissimi elementi a disposizione, ora penseremo il lavoro per una partita che conta