Velazquez: «Lazio forte e con giocatori di qualità, ma noi abbiamo creato di più…»

Dopo le parole di Inzaghi sono arrivate quelle di Velazquez, allenatore dell’Udinese, che ha commentato così il match

Dopo le parole di mister Simone Inzaghi sono arrivate anche le dichiarazioni post Udinese-Lazio dell’allenatore dei bianconeri Velazquez ai microfoni di Sky Sport: «Prestazione? Abbiamo fatto una buonissima prestazione, più tiri dell’avversario, più possibilità di fare gol dell’avversario. Mi è piaciuta molto la mia squadra. Negli ultimi venti minuti è uscito fuori il vero cuore della squadra. La Lazio è molto forte, con giocatori di molta qualità, in tutti i momenti avremmo potuto vincere la partita. Sono molto orgoglioso dei miei calciatori e dei miei tifosi. Questa è la strada e l’attitudine giusta. E’ possibile vincere oppure no, ma penso che questa possa essere la migliore partita della stagione. Errori? E’ il calcio, loro hanno calciatori di qualità. Magari se avessimo fatto gol prima di loro, avremmo vinto. Abbiamo fatto una prestazione per vincere, questo è molto importante per noi. La Serie A mi piace molto, è un campionato molto tattico».