Inzaghi: «Contento di quello che stiamo facendo! Correa? Ha ampi margini di miglioramento. Su Radu invece…»

Simone Inzaghi, al termine di Udinese-Lazio, ha detto la sua sulla vittoria ottenuta dalla sua squadra e sul momento della stagione

Simone Inzaghi, al termine di Udinese-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha commentato la vittoria ottenuta alla Dacia Arena: «Preparazione della partita? I ragazzi sono stati bravi, sapevamo di avere una partita difficile. Udinese buona squadra. Abbiamo provato a giocare la palla, nel secondo tempo abbiamo fatto due ottimi gol e un po’ di sofferenza nel finale. I giocatori che ho chiamato in causa hanno fatto bene. Panchina? Ho una buonissima rosa a disposizione, sono contento di quello che stiamo facendo. Di volta in volta poi dovrà scegliere la formazione migliore. Correa? Luis Alberto aveva fatto buone partite anche da mezz’ala. Oggi li abbiamo messi insieme. Correa si sta inserendo nel migliore dei modi ed ha ampi margini di miglioramento. 5 vittorie consecutive? Il derby è una partita a sè, dovremo fare del nostro meglio. La Roma è una squadra con tanti elementi. Noi non abbiamo tempo di fermarci, il campionato corre velocemente. Rabbia? Probabilmente il gol che abbiamo preso. Noi aspettavamo il fischio dell’arbitro ed il fischio non c’è stato. Mi dispiace perché non avremo dovuto soffrire negli ultimi dieci minuti. Miglioramento rispetto allo scorso anno? Noi dobbiamo fare meglio, le aspettative si sono alzare e le nostre rivali si sono rinforzate. Ho una buona squadra a disposizione con giocatori che mi seguono. C’è grande speranza».

Il mister della Lazio è intervenuto al termine del match anche ai microfoni di Lazio Style Radio: «Primo tempo buono, ottima gara nel secondo tempo, gol meritato e poi abbiamo preso quel gol alla fine che dobbiamo evitare. I ragazzi sono stati bravi ma non avevo dubbi. Era normale che l’Udinese scendesse di intensità e siamo stati bravi a fare due gol. Là mia voce è rimasta a tutta la partita, bisognava stare attenti e mi sarebbe dispiaciuto non vincere questa gara importante ai fini della classifica, la mia squadra non deve subire quei gol ma per il resto sono stati bravi tutti. Ora si pensa al derby, partita a parte del campionato, arriviamo con una buonissima striscia ma dobbiamo recuperare così come la Roma che sta giocando in questo momento».

Mister Inzaghi prima di partire alla volta di Roma è intervenuto anche nella consueta conferenza stampa: «Abbiamo fatto una buona gara, siamo stati bravi a non prendere ripartenze. Adesso si può parlare di derby, i ragazzi contro Genoa e Udinese sono stati bravi e anche stasera abbiamo vinto una partita improntate per la classifica. Abbiamo poco tempo per preparare il derby ma sarà così anche per la Roma. C’è un grande spirito di gruppo ed è giusto così, il primo tempo abbiamo creato poco ma nel secondo tempo abbiamo fatto due bei gol, dispiace aver preso quel gol dobbiamo essere più reattivi, avremmo evitato gli ultimi dieci minuti di caos. I ragazzi mi hanno dato un’ottima risposta, sono contento della mia panchina. Non dovevamo concedere quel gol che è stato deviato da Badelj. Correa ha fatto un grandissimo gol, non era abituato a giocare nel campo ma si sta abituando, stasera ha fatto un gol e se lo meritava, si merita queste soddisfazioni ci da dentro ma ha ancora ampi margini di crescita. Radu verrà valutato nei prossimi giorni, cinque vittorie non le fai per caso ed e lo spirito di questi ragazzi: due esempi su tutti Patric e Luiz Felipe, entrambi alla loro prima apparizione.»