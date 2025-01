Veiga Lazio, il retroscena: così la Juve ha convinto il Chelsea ed è arrivata prima sul difensore. I dettagli

Veiga Lazio, le ultime novità sul futuro del giocatore attenzionato anche dal club capitolino. La situazione

Renato Veiga sarà il prossimo colpo in entrata del calciomercato Juventus. Il club bianconero ha ottenuto il via libera per il prestito secco fino a giugno del difensore, vincendo le iniziali resistenze del Chelsea nei confronti delle proposte provenienti dall’Italia.

Come spiega il Corriere dello Sport, da Londra attendevano una proposta dal Borussia Dortmund, cosa che però non è mai arrivata. Il giocatore era stato accostato in questi giorni anche al mercato della Lazio.