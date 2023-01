Vedova Raciti: «Divieto trasferte? Bisogna prendere provvedimenti»

Vedova Raciti, la moglie del poliziotto scomparso sedici anni fa sbotta riguardo gli ultimi disordini avvenuti tra i tifosi di Roma e Napoli

Ai microfoni di LaPresse ha parlato la vedova di Filippo Raciti scomparso tragicamente sedici anni fa, sbottando riguardo gli ultimi disordini avvenuti tra Roma e Napoli.

PAROLE – «E’ sempre per me doloroso sentire queste notizie. Come posso stare zitta? A breve saranno 16 anni dalla morte di mio marito Filippo. E’ una situazione molto grave, il governo dovrebbe dare delle risposte immediate. Non si può piegare una intera nazione a questo linguaggio stupido e violento dietro il mondo del calcio, non possiamo essere sempre vittime. Non si può accettare»

«E se ci fosse scappato il morto? Ci sarebbero state altre famiglie a piangere. Per quale motivo? E’ necessario e così importante vivere questo calcio in queste condizioni, noi abbiamo un governo e i rappresentanti dello Stato non possono non vedere l’emergenza che si vive in Italia, emergenza che c’è sempre stata.»

I segnali di violenza c'erano già prima della morte di mio marito. Quell'anno lo avevano chiamato l'anno zero che doveva portare al cambiamento. A distanza di quasi 16 anni sentire ancora queste notizie mi riportano indietro e mi fanno paura. Mi fa paura solo pensare che ci possono essere altre famiglie che possano vivere ancora anni per tornare alla normalità per colpa di stupidi