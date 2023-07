Vecino: «Sarri? Lui è rimasto uguale». Il centrocampista uruguaiano ha parlato post allenamento mattutino

Ai microfoni di Lazio Style Channel , è intervenuto Matias Vecino al termine della seduta di allenamento di questa mattina della Lazio:

PAROLE– «Dove mi sento più a mio agio? L’anno scorso ho fatto prima mezzala poi davanti alla difesa, in questo momento della mia carriera mi trovo meglio davanti alla difesa. Il mister sa che può contare su di me anche come mezzala. Sarri? Lui è rimasto uguale, le sue idee sono più o meno le stesse. È un martello su ogni dettaglio, credo che questo sia il punto di forza. Quando si vede una squadra giocare, riesci immediatamente a capire sia la sua».

CLIMA– «Clima? Da sette-otto anni non facevo un ritiro, c’è sempre stato qualcosa con la Nazionale e arrivavo in ritardo. Così hai più tempo per lavorare sulla parte fisica, sui dettagli. Farlo in un campo aperto insieme ai tifosi è meglio, ti dà più piacere, è una cosa positiva. Champions? L’importante è prepararsi al meglio, raggiungere la condizione migliore, poi piano piano affrontare le partite che verranno. Stagione più impegnativa perché ci sarà anche la Champions, ma non ho dubbi che arriveremo preparati. Una squadra che preferirei incontrare? Nessuna in particolare, saranno tutte forti, la Champions si fa proprio per questo, per misurarsi con i migliori. Qualsiasi ci capiterà, avrà il nostro benvenuto »

CONTINUITà– «Problema di continuità? Su 38 in campionato 21 non abbiamo preso gol, alla fine ogni partita ha la sua storia, ci sono stati episodi. In generale la squadra ha un rendimento costante, soprattutto in campionato. Vogliamo migliorarci a partire da quello che abbiamo fatto lo scorso anno che è comunque una buona parte di partenza. Con chi mi trovo meglio? Con tutti, con Maximiamo siamo insieme in camera, condividiamo più tempo. Gli spagnoli, gli italiani, ho un buon rapporto con tutti. Mate? Prendo anche il caffé, il mate è una nostra abitudine sia la mattina che il pomeriggio. Purtroppo ora ho finito gli ingredienti, sono un po’ incasinato. Speriamo che Castellanos me la porti, se arriverà qui».