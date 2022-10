Vecino talismano di Sarri: il mister non può farne a meno

Vecino, nel giro di pochi mesi, ha già conquistato tutti. E per Sarri l’uruguaiano è una sorta di vero e proprio talismano

In molti probabilmente non erano così felici del suo arrivo, visti i suoi numeri nelle ultime stagioni. Matias Vecino però, in pochissimi mesi, ha convinto tutti. E, come sottolineato da Il Tempo, per Sarri l’uruguaiano è sempre stato una sorta di amuleto.

Finora ha giocato 15 partite su 16, di cui 8 dall’inizio. L’unica gara in cui non è entrato è stata quella contro la Samp. Per di più è anche andato a segno tre volte, due contro il Feyenoord e una con la Fiorentina, sua ex squadra. In genere agisce da mezz’ala, ma al bisogno si sposta nel ruolo di regista. Insomma, un vero jolly, che anche domani partirà dal 1′.