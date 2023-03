Termina in pareggio la sfida tra Uruguay e Giappone: il giocatore biancoceleste autore di una prestazione sufficiente

Terminato il primo impegno con la nazionale per Matias Vecino, impegnato stamattina nell’amichevole contro il Giappone.

Il centrocampista della Lazio, in campo per 90 minuti, non ha graffiato nel corso dell’incontro terminato per 1-1. Decisive le reti di Valverde per l’Uruguay e Nishimura per la nazionale nipponica.