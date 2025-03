Vecino Lazio, l'uruguaiano torna protagonista: pronto a...

Vecino Lazio, le ultime in vista della sfida di questa sera all’Olimpico. Il giocatore pronto a tornare titolare dopo il lungo stop

Come riporta Il Corriere dello Sport, Vecino dopo un lungo stop per infortunio è tornato in campo e Baroni non ha esitato a dargli spazi, seppur piccoli, in partite importanti come quella col Milan e col Pzen. Ora il giocatore sarebbe pronto a tornare titolare proprio nella partita di stasera tra Lazio e Udinese e sarà un rinforzo in più in vista dei prossimi impegni della squadra.