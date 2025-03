Vecino Lazio, la situazione del rinnovo del centrocampista

Condividi via email

Vecino Lazio, i biancocelesti lavorano al futuro del calciatore ex Inter il quale apre al prolungamento con il club capitolino

Oltre alla sessione acquisti la Lazio sta lavorando al futuro dei suoi calciatori presenti in rosa e tra questi c’è in ballo anche la situazione relativa a Vecino. A fare il punto sull’ex Inter è il Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano spiega che la volontà dell’ex Inter è quella di proseguire in biancoceleste, e di restare quindi a disposizione di Baroni come ribadito da lui stesso in diverse occasioni, ma l’idea del club invece è la seguente. La dirigenza delle aquile vuole anch’essa che il giocatore resti a Roma ma ogni discorso è rimandato a fine stagione e l’idea di rinnovo è quella di un altro anno