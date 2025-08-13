 Vecino Lazio, buone notizie sulle condizioni: come sta
Connect with us

News

Vecino Lazio, buone notizie sulle condizioni: come sta il pupillo di Sarri

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: lui sempre più vicino al taglio! Si cerca una soluzione in uscita

News

Lazio, in programma oggi un incontro con l'arbitro La Penna: i dettagli

News

Dele-Bashiru ha conquistato Sarri. Ma il tecnico ora ha una nuova richiesta per lui

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Il Tempo: Castellanos, presto incontro con Lotito. Via solo per questa cifra folle

News

Vecino Lazio, buone notizie sulle condizioni: come sta il pupillo di Sarri

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Vecino Lazio Juve
Vecino Lazio Juve

Vecino Lazio, ecco arrivare buone notizie sulle condizioni del giocatore, vediamo nel dettaglio come sta il pupillo del tecnico Maurizio Sarri

L’allarme riguardante Matias Vecino, che è stato fermo da venerdì, sembra essere rientrato in casa Lazio. Fortunatamente, non si tratta di lesioni muscolari alla coscia sinistra. Come spiega Il Corriere dello Sport questa mattina, gli esami ecografici effettuati a Formello hanno rilevato un sovraccarico, una contrattura causata da affaticamento. Per questo motivo, non sarebbero necessari ulteriori accertamenti strumentali, ma solo alcuni giorni di riposo. Vecino ha saltato l’amichevole con il Burnley e con ogni probabilità non sarà rischiato nemmeno sabato contro l’Atromitos a Rieti, dato che non avrebbe senso forzarlo. La Lazio spera di recuperarlo in tempo per l’esordio in campionato del 24 agosto a Como.

Per quanto riguarda gli altri giocatori, Reda Belahyane sta recuperando da una distorsione alla caviglia, che inizialmente richiedeva uno stop di circa dieci giorni. Anche lui dovrebbe essere pronto per Como. Oltre a Vecino, ci sono altri due calciatori che continuano nel lavoro differenziato. Patric, reduce da uno stiramento, spera di rientrare per la partita del 31 agosto contro il Verona all’Olimpico, ma in caso contrario tornerà dopo la sosta. Gigot, invece, sta affrontando una lombosciatalgia che lo ha tenuto lontano dal campo dal 20 luglio. Non si è più visto in azione e sta lavorando separatamente, in quanto la Lazio sta cercando di risolvere un problema fisico che lo aveva già condizionato la scorsa stagione. Durante l’anno precedente, infatti, aveva avuto frequenti stop, con allenamenti saltati, in particolare il venerdì. La Lazio aveva preso Gigot in prestito dal Marsiglia, con riscatto obbligatorio a fine agosto, ma non è escluso che possa essere ceduto. Tuttavia, per un’eventuale cessione, servirebbe un’offerta di circa 4 milioni di euro, cifra che sembrerebbe difficile da raggiungere.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.