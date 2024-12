Vecino: «Dovrò stare fermo ancora per un po’. Ecco la mia promessa per tutti i tifosi della Lazio»

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha mandato un messaggio a tutti i tifosi biancocelesti in seguito al suo infortunio

Matias Vecino, in seguito al suo infortunio, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi della Lazio. Di seguito le sue parole riportate in una storia di Instagram:

PAROLE – «Amici Laziali, nonostante volessi tornare in campo prima possibile dovrò stare ancora fuori per un po’. Mi dispiace veramente non esserci in questo momento importante della stagione! Ma il tempo di lamentarsi è ormai alle spalle: nella mia testa c’è solo la volontà di recuperare bene e di tornare in campo per aiutare i miei compagni. Ci vedremo tra qualche settimana per andare a prenderci tutto!».