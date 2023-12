Vecino lascia la Lazio? Sarri detta le condizioni per il reintegro. Ma lui…

La Lazio è alle prese con il caso Vecino, Sarri apre al rientro in gruppo a determinate condizioni, ecco la risposta dell centrocampista

In casa Lazio continua a tenere banco il “caso Vecino”. Come riportato stamane dal Messaggero, la possibilità di vedere l’uruguaiano domani in Veneto contro l’Hellas Verona è minima, con il giocatore che sta continuando infatti il proprio esilio lontano dal gruppo biancoceleste (come dimostra l’allenamento in solitaria di ieri mattina).

A tal proposito, per il rientro in gruppo Sarri pretenderebbe le sue scuse sincere dopo il comportamento palesato post gara con il Cagliari. Scuse che per altro, non sarebbero ancora arrivate proprio dal diretto interessato. Molto del futuro dell’ex Inter, si legge, potrebbe dipendere da questo. Con la finestra di calciomercato invernale in arrivo e dunque potenziali club che potrebbero farsi avanti per il suo cartellino non ci resta che aspettare l’evoluzione dei fatti nei prossimi giorni.