Vecino, sempre più jolly per Sarri: duttilità al servizio della Lazio

Vecino è stato il vero proprio jolly della Lazio di Sarri in questo primo scorcio di stagione. Un qualcosa confermato anche con l’Uruguay.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, l’uruguaiano, anche in Nazionale, ha confermato di essere una sorta di vero e proprio usato garantito. L’ex Inter per di più può ricoprire più ruoli, senza nessun tipo di problema. L’allenatore biancoceleste lo usa come mezzala, ma all’occorrenza può essere anche regista. Ne ha dato prova nella sfida con l’Uruguay contro l’Iran, dove il ct Alonso lo ha utilizzato come play. E la prestazione è stata più che sufficiente. Ma ora è tempo di pensare di nuovo alla Lazio.