Vecino: «Vincere a Firenze ci darebbe forza e consapevolezza»

Matias Vecino ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lazio: queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio

Matias Vecino ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lazio. Queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio a Lazio Style Radio.

FIRENZE – «Giocare a Firenze non è mai facile, vincere qui ci darebbe più forza e consapevolezza ed è quello che speriamo di fare. Loro sono forti e in casa, in questo campionato, hanno sempre ottenuto grandi risultati grazie anche alla spinta del pubblico».

PARTITA – «Servirà una grande prestazione per portare a casa i tre punti, dei quali abbiamo bisogno. Giocare come interno sinistro è diverso rispetto a quando gioco a destra, dove gli inserimenti offensivi mi vengono più naturali perché è una posizione occupata di più in carriera. Anche a sinistra però, trovando continuità, posso abituarmi a farlo».

Le parole del giocatore a Sky:

PAROLE – «Siamo in un momento buono, le prestazioni in campionato hanno dato una buona forma. Se vogliamo continuare a stare in alto dobbiamo dare continuità».

Vecino a DAZN

«Differenze tra Italia e Europa? Sono sempre partite diverse con avversari diversi, giocando ogni 3 giorni è difficile avere lo stesso rendimento. Bisogna sempre portare a casa punti, oggi dobbiamo vincere e poi penseremo all’Europa».