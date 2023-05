Lazio-Cremonese, Vecino: «Domenica tutti insieme!». Il giocatore vuole il sostegno dei tifosi per la sfida di domenica all’Olimpico

Dopo la vittoria ad Udine, solo due punti ora separano la Lazio dalla Champions matematica, punti che la squadra di Sarri vuole ottenere nell’ultima gara in casa contro la Cremonese. La squadra avrà bisogno di tutto il sostegno dei tifosi per la sfida e l’invito a supportare ancora la squadra passa anche per le parole di Vecino sui social. Di seguito il post:

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL POST