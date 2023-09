Vecino a LSC: «Bravi a rimanere compatti. Su Rovella vi dico…»

Dopo il successo della Lazio con il Torino Mattia Vecino ha detto sull’atteggiamento tattico biancoceleste e la prestazione di Rovella

Non è riuscito a contenere la gioia Matías Vecino ai margini della vittoria contro il Torino. Intervenuto a Lazio Style Channel il centrocampista ha espresso la propria opinione sul successo confezionato contro i piemontesi, oltre che sull’atteggiamento tecnico-tattico della Lazio e la performance del proprio compagno Rovella.

VITTORIA – «Ieri abbiamo parlato tanto. Era una partita difficile complicata con una squadra che ci ha sempre creato problemi. Dopo il gol la squadra si è sbloccata e ha giocato come lo scorso anno».

ATTEGGIAMENTO IN CAMPO – «Quando posso provo sempre ad inserirmi. Per caratteristiche io provo ad occupare l’area insieme a Ciro altrimenti si fa fatica a muovere la loro difesa visto che Luis gioca un po’ più dietro per cercare di servire Zaccagni. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e compatti. Se non siamo ordinati facciamo fatica contro le squadre come il Torino».

ROVELLA – «Rovella? Ha giocato molto bene in mezzo al campo con me e Luis Alberto alla sua prima da titolare. Ci siamo trovati bene».