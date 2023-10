Vecino a Dazn: «Siamo contenti, 3 punti importantissimi per tornare in corsa» Le parole dell’uomo partita

Intervenuto nel post gara di Lazio Atalanta, Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Dazn.

PARTITA «Siamo contenti, partita importante per noi. Abbiamo iniziato bene, purtroppo non siamo stati riusciti a portarla a casa prima, ci siamo fatti pareggiare. Abbiamo preso tre punti importantissimi per tornare in corsa Champions»

LAZIO RITROVATA «I risultati aiutano, quando non arrivano i 3 punti si perde fiducia, ma stiamo tornando. Abbiamo una grande squadra, tanti ricambi perché la stagione è lunga e speriamo di continuare cosi»

ROTAZIONI A CENTROCAMPO «Sicuramente ci sono più scelte, ma Sergej era importante per noi. Quest’anno ci sono più scelte e ognuno di noi entra in campo per dare tutto»

MIGLIOR LAZIO DELLA STAGIONE «Miglior Lazio? La prima mezz’ora si, bellissima partita. Dobbiamo ripeterci per 90 minuti per essere una squadra completa»