Vecino, 400 presenze da professionista: il post d’elogio degli agenti – FOTO

Vecino ha tagliato il prestigioso traguardo delle 400 presenze da professionista: ecco il post di elogio – FOTO

L’Uruguay è stato eliminato dal Mondiale ma l’ultima partita giocata dalla nazionale sudamericana contro il Ghana avrà un sapore speciale per Matias Vecino. Il centrocampista della Lazio ha raggiunto un traguardo molto prestigioso: scendendo in campo per la 400ª volta in campo tra i professionisti.

L’ex Inter è sceso in campo con l’aquila sul petto già 20 volte, mentre ha racimolato le restanti presenze con le maglie di: Central Espanol (33), Nacional (23), Fiorentina (85), Cagliari (9), Empoli (38) e Inter (127). Questo il post di elogio della agenzia che cura i suoi interessi:

POST – «Traguardo importante per il nostro Matìas Vecino, 400 presenze in carriera da professionista: avanti così campione! 🔥🇺🇾».