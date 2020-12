Vavro, un amore mai decollato con la Lazio: solo una da titolare in A…col prossimo club!

Vavro, un amore mai decollato con la Lazio: una sola da titolare in A…contro il prossimo club!

Denis Vavro e la Lazio, un binomio riuscito male. Sbarcato la scorsa estate nella Capitale, provenienza Copenaghen, il difensore slovacco non è mai entrato nelle grazie di Simone Inzaghi, a suon di spezzoni di gara negativi, allenamenti poco entusiasmanti e una confidenza con la lingua italiana mai trovata. Il difensore ha giocato da titolare la scorsa Europa League, commettendo diverse sbavature, e quando è subentrato nelle partite del post-lockdown non è stato sufficiente. L’unica partita da titolare in Serie A risale proprio allo scorso 23 febbraio, nella vittoria contro il Genoa a Marassi (2-3). Il Grifone sarà il suo nuovo club, ma solo per qualche mese, salvo che i rossoblu non decidano di esercitare un diritto di riscatto a cifre molto elevate per un calciatore che con la Lazio non è riuscito a dimostrare nulla.