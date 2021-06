Vavro positivo al Covid-19: il difensore è già in isolamento

Positività al Covid-19 per Dennis Vavro, protagonista con la Slovacchia a Euro 2020. Il difensore della Lazio già in isolamento

Positività al Covid-19 per Dennis Vavro, protagonista con la Slovacchia a Euro 2020. Il difensore della Lazio già in isolamento

Alla vigilia della sfida contro la Svezia, in programma domani alle 15, il commissario tecnico della nazionale capitanata da Marek Hamsik, Stefan Tarkovic, l’ha confermato in conferenza stampa, annunciando che oltre a lui è risultato positivo anche un componente dello staff. I due sono già in isolamento.