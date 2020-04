Paideia, Vavro in clinica per dei controlli muscolari

Il difensore della Lazio ieri mattina si è recato in Paideia per cercare di capire a cosa siano dovuti i fastidi muscolari

I muscoli di Denis Vavro sembrano non avere tregua. Dopo i fastidi accusati ad inizio mese, pare che il difensore della Lazio abbia avuto una ricaduta e perciò ieri in mattinata si sarebbe recato in Paideia per degli accertamenti.

Durante questo periodo verranno monitorate le sue condizioni, ma il centrale sta facendo fatica a riacquistare la sua forma fisica ideale dopo il grave infortunio che ha subito a dicembre. La condizione dello slovacco potrebbe essere cruciale per le sorti dei biancocelesti dato che, con molta probabilità, dalla ripresa del campionato si giocherà ogni tre giorni ed una pedina in più nel reparto difensivo farebbe molto comodo.