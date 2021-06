Vavro: «Alla Lazio non ero felice. Vorrei continuare in Spagna»

Vavro, giocatore di proprietà della Lazio ma in prestito all’Huesca nella stagione passata, ha parlato del suo futuro

Vavro, giocatore di proprietà della Lazio ma in prestito all’Huesca nella stagione appena conclusa, ha parlato del suo futuro. Le parole al Corriere dello Sport.

«Sono tornato a divertirmi giocando a calcio, proprio come in Danimarca. Alla Lazio non è stato così, forse solo nei primi mesi dopo il mio arrivo sono stato felice. Inzaghi non mi voleva, per questo me ne sono andato. Ma se potessi scegliere, preferirei continuare in Spagna».