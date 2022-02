Vavro si è preso il Copenaghen: eletto man of the match – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Denis Vavro è grandissimo protagonista con la maglia del Copenaghen: lo slovacco è stato eletto man of the match

Non solo Vedat Muriqi. Anche Denis Vavro sta brillando nella sua nuova avventura. Il difensore è stato infatti eletto man of the match dopo la gara contro l’Odense Boldklub,

Dennis Vavro blev jeres Carlsberg Man of the Match ⚪️🔵#fcklive #fckob

📸 Getty Images pic.twitter.com/V6dRMEBh0l — F.C. København (@FCKobenhavn) February 20, 2022

il Copenaghen ha battuto i rivali per 2 a 0. Lo slovacco si è reso protagonista con un assist vincente in occasione della seconda rete.