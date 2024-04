Varriale ammette: «Sono pentito di aver dato quello schiaffo, ma a quella donna chiederei questo»

Varriale, il giornalista durante il processo per stalking che lo riguarda ammette l’errore commesso e si espone cosi

Durante il processo di stalking che lo ha visto coinvolto, Varriale esce allo scoperto e ammette gli errori commessi esclamando pentito queste parole

HO SBAGLIATO – Ammetto di averla colpita con uno schiaffo e ancora mi pento per quanto ho fatto, l’errore più grande della mia vita ma l’episodio violento è stato questo, il resto che racconta lei è falso. So di avere commesso un errore di cui mi pentirò per tutta la vita, le donne, come sempre ho detto, non si toccano neanche con un fiore: la parità esiste in tutto tranne in questa sperequazione, l’uomo è più forte. Ma con la stessa nettezza affermo che tutto quello che la donna racconta è falso

È lei che quella sera di agosto mi è saltata addosso, non l’ho colpita con calci. Lei dice che ho messo le mani al collo ma avevo il telefono in mano come avrei potuto? Poi l’ho tirato sul divano. Una cosa mi ha fatto male, se avessi la signora davanti le chiederei scusa per lo schiaffo e per averle preso il telefonino, però le chiederei anche perché ha detto quelle cose e come fa a dire che le ho sputato addosso. Lo sputo è una delle cose più schifose che si possono fare