Vanoli, le parole del tecnico in vista della Lazio

Vanoli, il tecnico granata presenta alla fine della partita con l’Empoli il match della sua squadra che dovrà affrontare con la Lazio

Al termine della partita vinta dal suo Torino contro l’Empoli, ai microfoni di Sky Vanoli si proietta sulla sfida della prossima giornata con la Lazio, che avverrà dopo la sosta. Ecco cos ha detto il tecnico riguardo l’incrocio con i biancocelesti

PAROLE – Dal girone di ritorno abbiamo messo un’altra marcia facendo 10 punti nelle ultime 4. Stiamo avendo continuità nonostante abbiamo anche perso punti da situazioni di vantaggio contro Parma o Bologna. Io non guardo la classifica. Per me da qui saranno 12 finali e noi dovremo sempre avere una mentalità vincente. Ogni partita sarà contro squadre che avranno motivazioni diverse, al ritorno ci sarà la Lazio che vuole andare in Europa. Noi dovremo essere sempre all’altezza