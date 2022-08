Milinkovic-Savic: «Buona partita. A Sergej ho detto che...»

Al termine della gara tra Lazio e Torino, è Vanja Milinkovic-avic a commentare il risultato per i microfoni di DAZN. Le parole del portiere

PARTITA– «E’ stata una bella partita, un po’ tosta in mezzo al campo per le due squadre ma abbiamo fatto quello che bisognava fare».

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC– «Non abbiamo parlato di quello, abbiamo parlato che doveva stare calmo dopo il triplice fischio con l’arbitro».

TITOLARE– «Mi sentivo sempre titolare e importante, abbiamo lavorato tanto e cercherò sempre di migliorare senza mai fermarmi».

PROSSIMO STEP DI CRESCITA– «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, in settimana vedremo cosa migliorare».

VANJA MILINKOVIC-SAVIC A SKY

«Ho visto una partita tosta dappertutto, la Lazio è una delle migliori 5 squadre del campionato, abbiamo sofferto solo all’inizio poi abbiamo fatto bene. Sono contento della mia prestazione, poi quando non prendo gol c’è più soddisfazione. Sergej non è stato bravo, gliel’ho detto a fine partita. Molto bravo a non far gol. Abbiamo la tabella a casa degli scontri diretti con mio fratello, al momento è in vantaggio lui».