Van Bommel come Fonseca: sei cambi ed eliminazione dalla Coppa

Wolfsburg eliminato dalla Coppa di Germania. Il motivo? I sei cambi effettuati dal suo allenatore Van Bommel

Van Bommel come Fonseca. Il Wolfsburg come la Roma. Il club tedesco è stato eliminato dalla Coppa di Germania dal Preussen Munster e la colpa è tutta del suo allenatore. L’olandese, proprio come il portoghese lo scorso anno in Coppa Italia, ha effettuato il sesto cambio durante i tempi supplementari.

La sostituzione non era prevista nel regolamento e ovviamente la squadra ospite ha fatto reclamo alla Lega. Quest’ultima ha inevitabilmente eliminato il Wolfsburg dalla competizione, proprio come successo ai giallorossi nella passata stagione dopo il match contro lo Spezia.