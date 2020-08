Valzer portieri – La Lazio prende Reina come secondo, la Roma Musso? L’agente apre ai giallorossi

La Lazio ha preferito puntare su un secondo portiere di esperienza piuttosto che su un primo affidabile. Intanto la Roma mette gli occhi su Musso…

La Lazio abbraccerà Reina nella giornata di mercoledì, la strategia in porta è quella di far proseguire a Strakosha il percorso di crescita avendo le spalle più che coperte. Niente Consigli, c’è Pepe. Diversa quella della Roma che potrebbe avviare il valzer dei portieri. In caso di addio di un non del tutto convincente Pau Lopez è pronto Musso. Come confermato infatti dall’agente del portiere dell’Udinese Vicente Montes, l’estremo difensore friulano gradirebbe il club giallorosso.

La Roma è una grandissima squadra, certo che sarebbe una possibilità. Tutto quello che so è che se dovesse arrivare un’offerta la valuteremmo. Quello giallorosso è un top club, se Pau Lopez dovesse andar via e loro dovessero cercare un portiere, perché no?