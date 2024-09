Parla l'agente di Valeri: «Ecco perchè è saltato il trasferimento»

Le parole dell’agente di Emanuele Valeri, terzino del Parma, tifoso della Lazio e vicino al trasferimento in biancoceleste in passato

Pietro Parente, l’agente di Emanuele Valeri, terzino del Parma, ha parlato a ParmaLive.com del mancato trasferimento del suo assistito alla Lazio, di cui è grande tifoso. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Parma-Lazio è una gara come le altre. Come ho già detto è stato vicino all’accordo con loro in precedenza ma è saltata per un dettaglio che non ho voglia di rivelare. Per lui sarà una sfida normalissima, anzi contro la Lazio ha sempre disputato ottime partite».