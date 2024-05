Valeri Lazio, non è più una possibilità? La rivelazione dell’agente. Ecco come stanno le cose sul futuro del giocatore

Emanuele Valeri era stato insistentemente accostato al calciomercato Lazio. L’esterno romano, che in estate era stato messo fuori rosa dalla Cremonese per trasferirsi in biancoceleste, è passato a gennaio al Frosinone. Intervenuto sulle frequenze di Sportitalia, però, il suo agente Daniele Ferri ha spiegato che la trattativa con i capitolini è già saltata negli scorsi mesi.

PAROLE– «Lazio? A gennaio saltata per un dettaglio, non è più una possibilità: sto parlando con altri 3 club, a giugno va in scadenza. A Cremona, per 6 mesi poteva solo correre intorno al campo: ora si è rilanciato» ha dichiarato.