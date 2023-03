Valentini: «Zaccagni merita la Nazionale ma quando venne convocato...»

Valentini, l’ex dirigente della Figc commenta la mancata convocazione in Nazionale di Zaccagni ai microfoni di TMW

ZACCAGNI NON CONVOCATO – Non c’è dubbio che Zaccagni meriti la maglia azzurra però credo che ci siano dei codici di comportamento interno in Nazionale per i quali lui paga un prezzo. Non ci siamo dimenticati che lui e Lazzari una volta, Zaniolo e Kean in un’altra occasione, non sono stati impeccabili nei confronti della Nazionale e della maglia. Credo che tutti sono utili ma nessuno indispensabile, quindi Mancini credo abbia seguito una linea giusta. Zaccagni ha tutto il tempo per tornare in Nazionale, visto come sta giocando