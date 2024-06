Valentini non ha dubbi: «La Lazio è una squadra in depressione, e il problema di Tudor è stato QUESTO»

Valentini, l’ex dirigente FIGC ha espresso il suo parere riguardo la situazione della Lazio con Tudor: le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l’ex dirigente della Figc Valentini, il quale si esprime cosi riguardo la delicata situazione tra Tudor e la Lazio

PAROLE – Penso che alla base dei problemi della Lazio ci sia una mancata sintonia evidente tra il presidente Lotito e Tudor. Sono due personalità completamente diverse, non ho mai capito come possano andare d’accordo. Lotito farà le scelte che ritiene, se pensa ad Allegri per me non sbaglia, perché non è bollito come qualcuno dice o pensa. Sarebbe una buona scelta anche per rilanciare una Lazio abbastanza depressa