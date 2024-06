Valentini Lazio, un altro club di serie A SFIDA i biancocelesti per il giocatore argentino: i dettagli

Valentini Lazio, sul giocatore del Boca Juniors che piace ai biancocelesti si aggiunge anche un altro club di serie A: ecco di chi si tratta

Nonostante manchino ancora pochi giorni per l’avvio ufficiale, il calciomercato estivo della Lazio comincia sempre più ad evolversi, con il ds Fabiani che oltre a Noslin ha come nome sul taccuino quello di Valentini. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, non ci sarebbero solo i biancocelesti sul giovane calciatore del Boca Juniors, perchè oltre a Inter e Fiorentina ci sarebbe anche l’interesse del neo promosso Como. Il club secondo quanto conclude il giornalista avrebbe avviato anch’esso una trattativa per far approdare Valentini in serie A