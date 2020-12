Valentini (ex Figc): «Sentenza Juve-Napoli? Il protocollo è carta straccia»

Valentini, ex Figc, ha parlato del ribaltamento della sentenza di Juve-Napoli da parte del Coni: le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex dirigente Figc Antonello Valentini. Le sue parole sulla sentenza del Coni su Juve-Napoli.

«È stata una scelta forse discutibile. Credo che la Federazione abbia scelto, così come per il caso Diawara, una posizione di neutralità. Anche la Juventus non è mai intervenuta. Quella di ieri, per il calcio italiano, non è stata una giornata esaltante. Il protocollo validato dal Cts è stato liberamente sottoscritto dalle squadre di Serie A. Da oggi quel protocollo è carta straccia. Serve una riflessione: se salta, a questo punto vale tutto e il campionato può fermarsi in qualsiasi momento. Non accetto però lo scontro di poteri che molti giornali sottolineano tra Figc, Gravina, Coni e Malagò».